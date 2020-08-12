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Международный день левши. Фото: Знай

13 августа празднуют Международный день левши и Евдокимов день

12 авг 2020, 22:36
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13 августа праздник — Международный день левши. Этот праздник впервые был отмечен 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club) и его главной целью является привлечение внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в нашем праворуком мире.

Во многих странах мира детей левшей стремятся переучивать письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и снижает успеваемость учеников. В британском Клубе левшей считают, что это недопустимо.

На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещалось давать показания в суде. Считалось, что дьявол также был левшой. В советских школах маленьких левшей переучивали быть праворукими в обязательном порядке. Психологи считают, что левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом.

Согласно статистике, до 10% населения Земли — это левши.

Среди левшей можно назвать таких известных людей:

  • Марк Твен;
  • Леонардо да Винчи;
  • Микеланджело;
  • Людвиг ван Бетховен;
  • Мерилин Монро;
  • Пол Маккартни;
  • Ринго Старр;
  • Роберт де Ниро.

Также среди других знаменитых левшей:

  • Юлий Цезарь;
  • Александр Македонский;
  • Наполеон Бонапарт;
  • Карл Великий;
  • Уинстон Черчилль;
  • Рональд Рейган;
  • Джордж Буш-старший;
  • Билл Клинтон.

Некоторые ученые считают, что и президент России Владимир Путин также является скрытым левшой.

Также 13 августа чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина, жившего в IXвеке в Малой Азии. Евдоким дал обет безбрачия, старался избегать всяческого общения с женщинами и даже не поднимал на них взгляд. За добродетельную жизнь император назначил Евдокима правителем Харсианской области. Он управлял людьми справедливо и с кротостью, заботился о сиротах и вдовах, защищал всех обиженных.

Своей беспорочной жизнью Евдоким угодил Богу, и тот призвал его к себе в 33-летнем возрасте. У гроба Евдокима начали свершаться чудеса, многие больные находили исцеление. Через несколько месяцев гроб открыли и обнаружили нетленные мощи, благоухающие дивным ароматом.

На Руси в этот день нужно было обязательно заговорить борону, провести специальный обряд, чтобы при работе в поле не ломались зубья.


Этот день в истории

13 августа происходили следующие события:

  • в 1521 году Эрнан Кортес захватил столицу империи ацтеков Теночтитлан;
  • в 1928 году в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача;
  • в 1961 году начато строительство Берлинской стены.

В этот день родились:

  • английский писатель и публицист Герберт Уэллс (1866 год);
  • английский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок (1899 год);
  • кубинский политический и военный деятель Фидель Кастро.

Источник: Ракурс


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