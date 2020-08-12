Международный день левши. Фото: Знай

https://racurs.ua/n142411-13-avgusta-prazdnuut-mejdunarodnyy-den-levshi-i-evdokimov-den.html

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13 августа праздник — Международный день левши. Этот праздник впервые был отмечен 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club) и его главной целью является привлечение внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в нашем праворуком мире.

Во многих странах мира детей левшей стремятся переучивать письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и снижает успеваемость учеников. В британском Клубе левшей считают, что это недопустимо.

На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещалось давать показания в суде. Считалось, что дьявол также был левшой. В советских школах маленьких левшей переучивали быть праворукими в обязательном порядке. Психологи считают, что левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом.

Согласно статистике, до 10% населения Земли — это левши.

Среди левшей можно назвать таких известных людей:

Марк Твен;

Леонардо да Винчи;

Микеланджело;

Людвиг ван Бетховен;

Мерилин Монро;

Пол Маккартни;

Ринго Старр;

Роберт де Ниро.

Также среди других знаменитых левшей:

Юлий Цезарь;

Александр Македонский;

Наполеон Бонапарт;

Карл Великий;

Уинстон Черчилль;

Рональд Рейган;

Джордж Буш-старший;

Билл Клинтон.

Некоторые ученые считают, что и президент России Владимир Путин также является скрытым левшой.

Также 13 августа чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина, жившего в IXвеке в Малой Азии. Евдоким дал обет безбрачия, старался избегать всяческого общения с женщинами и даже не поднимал на них взгляд. За добродетельную жизнь император назначил Евдокима правителем Харсианской области. Он управлял людьми справедливо и с кротостью, заботился о сиротах и вдовах, защищал всех обиженных.

Своей беспорочной жизнью Евдоким угодил Богу, и тот призвал его к себе в 33-летнем возрасте. У гроба Евдокима начали свершаться чудеса, многие больные находили исцеление. Через несколько месяцев гроб открыли и обнаружили нетленные мощи, благоухающие дивным ароматом.

На Руси в этот день нужно было обязательно заговорить борону, провести специальный обряд, чтобы при работе в поле не ломались зубья.

Этот день в истории

13 августа происходили следующие события:

в 1521 году Эрнан Кортес захватил столицу империи ацтеков Теночтитлан;

в 1928 году в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача;

в 1961 году начато строительство Берлинской стены.

В этот день родились: