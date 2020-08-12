13 августа празднуют Международный день левши и Евдокимов деньhttps://racurs.ua/n142411-13-avgusta-prazdnuut-mejdunarodnyy-den-levshi-i-evdokimov-den.htmlРакурс
13 августа праздник — Международный день левши. Этот праздник впервые был отмечен 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей (Left-Handers Club) и его главной целью является привлечение внимания общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в нашем праворуком мире.
Во многих странах мира детей левшей стремятся переучивать письму правой рукой, что вызывает психологические стрессы и снижает успеваемость учеников. В британском Клубе левшей считают, что это недопустимо.
На Руси к левшам относились подозрительно. Им даже запрещалось давать показания в суде. Считалось, что дьявол также был левшой. В советских школах маленьких левшей переучивали быть праворукими в обязательном порядке. Психологи считают, что левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом.
Согласно статистике, до 10% населения Земли — это левши.
Среди левшей можно назвать таких известных людей:
- Марк Твен;
- Леонардо да Винчи;
- Микеланджело;
- Людвиг ван Бетховен;
- Мерилин Монро;
- Пол Маккартни;
- Ринго Старр;
- Роберт де Ниро.
Также среди других знаменитых левшей:
- Юлий Цезарь;
- Александр Македонский;
- Наполеон Бонапарт;
- Карл Великий;
- Уинстон Черчилль;
- Рональд Рейган;
- Джордж Буш-старший;
- Билл Клинтон.
Некоторые ученые считают, что и президент России Владимир Путин также является скрытым левшой.
Также 13 августа чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина, жившего в IXвеке в Малой Азии. Евдоким дал обет безбрачия, старался избегать всяческого общения с женщинами и даже не поднимал на них взгляд. За добродетельную жизнь император назначил Евдокима правителем Харсианской области. Он управлял людьми справедливо и с кротостью, заботился о сиротах и вдовах, защищал всех обиженных.
Своей беспорочной жизнью Евдоким угодил Богу, и тот призвал его к себе в 33-летнем возрасте. У гроба Евдокима начали свершаться чудеса, многие больные находили исцеление. Через несколько месяцев гроб открыли и обнаружили нетленные мощи, благоухающие дивным ароматом.
На Руси в этот день нужно было обязательно заговорить борону, провести специальный обряд, чтобы при работе в поле не ломались зубья.
Этот день в истории
13 августа происходили следующие события:
- в 1521 году Эрнан Кортес захватил столицу империи ацтеков Теночтитлан;
- в 1928 году в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача;
- в 1961 году начато строительство Берлинской стены.
В этот день родились:
- английский писатель и публицист Герберт Уэллс (1866 год);
- английский и американский кинорежиссер Альфред Хичкок (1899 год);
- кубинский политический и военный деятель Фидель Кастро.