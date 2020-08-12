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Міжнародний день шульг. Фото: Знай

13 серпня святкують Міжнародний день шульг та Євдокимів день

12 сер 2020, 22:36
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13 серпня свято — Міжнародний день шульг. Це свято вперше було відзначено 13 серпня 1992 року за ініціативою британського Клубу шульг (Left-Handers Club) і його головною метою є привернення уваги суспільства до проблем, із якими стикаються шульги у нашому праворукому світі.

У багатьох країнах світу дітей шульг прагнуть переучувати письму правою рукою, що викликає психологічні стреси і знижує успішність учнів. У британському Клубі шульг вважають, що це неприпустимо.

На Русі до шульг відносилися підозріло. Їм навіть заборонялося давати показання у суді. Вважалося, що диявол теж був шульгою. У радянських школах маленьких шульг переучували бути праворукими в обов’язковому порядку. Психологи вважають, що шульги мають сильний характер і потужний творчий потенціал.

Згідно зі статистикою, до 10% населення Землі — це шульги.

Серед шульг можна назвати таких відомих людей:

  • Марк Твен;
  • Леонардо Да Вінчі;
  • Мікеланджело;
  • Людвіг ван Бетховен;
  • Мерилін Монро;
  • Пол Маккартні;
  • Рінго Старр;
  • Роберт де Ніро.

Також серед інших знаменитих шульг:

  • Юлій Цезар;
  • Олександр Македонський;
  • Наполеон Бонапарт;
  • Карл Великий;
  • Вінстон Черчилль;
  • Рональд Рейган;
  • Джордж Буш-старший;
  • Білл Клінтон.

Деякі вчені вважають, що і президент Росії Володимир Путін також є прихованим шульгою.

Також 13 серпня вшановують пам’ять праведного Євдокима Каппадокіянина, що жив у IX столітті в Малій Азії. Євдоким дав обітницю безшлюбності, намагався уникати всілякого спілкування із жінками і навіть не піднімав на них погляд. За доброчесне життя імператор призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Він керував людьми справедливо та з лагідністю, піклувався про сиріт і вдів, захищав усіх скривджених.

Своїм праведним життям Євдоким догодив Богу, і він покликав його до себе у 33-річному віці. Біля труни Євдокима почали здійснюються чудеса, багато хворих знаходили зцілення. Через кілька місяців труну відкрили і виявили нетлінні мощі, які пахли чудовим ароматом.

На Русі цього дня потрібно було обов’язково заговорити борону, провести спеціальний обряд, щоб під час роботи у полі не ламалися зуби.


Цей день в історії

13 серпня відбувалися такі події:

  • у 1521 році Ернан Кортес захопив столицю імперії ацтеків Теночтітлан;
  • у 1928 році в Лондоні в ефір вийшла перша в світі кольорова телепередача;
  • у 1961 році розпочато будівництво Берлінської стіни.

Цього дня народилися:

  • англійський письменник і публіцист Герберт Велз (1866 рік);
  • англійський та американський кінорежисер Альфред Гічкок (1899 рік);
  • кубинський політичний і військовий діяч Фідель Кастро.

Джерело: Ракурс


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