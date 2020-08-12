13 серпня святкують Міжнародний день шульг та Євдокимів деньhttps://racurs.ua/ua/n142411-13-serpnya-svyatkuut-mijnarodnyy-den-shulg-ta-ievdokymiv-den.htmlРакурс
13 серпня свято — Міжнародний день шульг. Це свято вперше було відзначено 13 серпня 1992 року за ініціативою британського Клубу шульг (Left-Handers Club) і його головною метою є привернення уваги суспільства до проблем, із якими стикаються шульги у нашому праворукому світі.
У багатьох країнах світу дітей шульг прагнуть переучувати письму правою рукою, що викликає психологічні стреси і знижує успішність учнів. У британському Клубі шульг вважають, що це неприпустимо.
На Русі до шульг відносилися підозріло. Їм навіть заборонялося давати показання у суді. Вважалося, що диявол теж був шульгою. У радянських школах маленьких шульг переучували бути праворукими в обов’язковому порядку. Психологи вважають, що шульги мають сильний характер і потужний творчий потенціал.
Згідно зі статистикою, до 10% населення Землі — це шульги.
Серед шульг можна назвати таких відомих людей:
- Марк Твен;
- Леонардо Да Вінчі;
- Мікеланджело;
- Людвіг ван Бетховен;
- Мерилін Монро;
- Пол Маккартні;
- Рінго Старр;
- Роберт де Ніро.
Також серед інших знаменитих шульг:
- Юлій Цезар;
- Олександр Македонський;
- Наполеон Бонапарт;
- Карл Великий;
- Вінстон Черчилль;
- Рональд Рейган;
- Джордж Буш-старший;
- Білл Клінтон.
Деякі вчені вважають, що і президент Росії Володимир Путін також є прихованим шульгою.
Також 13 серпня вшановують пам’ять праведного Євдокима Каппадокіянина, що жив у IX столітті в Малій Азії. Євдоким дав обітницю безшлюбності, намагався уникати всілякого спілкування із жінками і навіть не піднімав на них погляд. За доброчесне життя імператор призначив Євдокима правителем Харсіанської області. Він керував людьми справедливо та з лагідністю, піклувався про сиріт і вдів, захищав усіх скривджених.
Своїм праведним життям Євдоким догодив Богу, і він покликав його до себе у 33-річному віці. Біля труни Євдокима почали здійснюються чудеса, багато хворих знаходили зцілення. Через кілька місяців труну відкрили і виявили нетлінні мощі, які пахли чудовим ароматом.
На Русі цього дня потрібно було обов’язково заговорити борону, провести спеціальний обряд, щоб під час роботи у полі не ламалися зуби.
Цей день в історії
13 серпня відбувалися такі події:
- у 1521 році Ернан Кортес захопив столицю імперії ацтеків Теночтітлан;
- у 1928 році в Лондоні в ефір вийшла перша в світі кольорова телепередача;
- у 1961 році розпочато будівництво Берлінської стіни.
Цього дня народилися:
- англійський письменник і публіцист Герберт Велз (1866 рік);
- англійський та американський кінорежисер Альфред Гічкок (1899 рік);
- кубинський політичний і військовий діяч Фідель Кастро.