Санкції проти Білорусі можуть ввести США

https://racurs.ua/ua/n142414-sankciyi-proty-bilorusi-mojut-vvesty-ssha.html

Ракурс

Санкції проти Білорусі можуть ввести США через несправедливі президентські вибори, що спричинили масові протести населення та жорстку реакцію силовиків.

Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства США Майк Помпео в інтерв’ю під час візиту до Праги, текст якого оприлюднив Державний департамент.

Упевнений, ми розглянемо всі ці речі (санкції — ред.). Але тут важливі критерії, — заявив Помпео у відповідь на запитання, чи стосуватимуться можливі санкції поставок нафти.

За словами американського дипломата, Вашингтон розглядає можливість запровадження обмежувальних заходів не лише в односторонньому форматі, але й в багатосторонньому варіанті. Він додав, що остаточний механізм впливу на Білорусь США визначать після стабілізації ситуації в країні.

Держсекретар назвав минулі вибори в Білорусі не вільними і несправедливими.

Ми були глибоко розчаровані тим, що вибори були не вільними і несправедливими. Ми бачили таке раніше і шкодуємо, що саме це повторилося, — пояснив Помпео.



Глава Держдепартаменту розповів, що США обговорюватимуть ситуацію в Білорусі з європейськими партнерами і разом напрацьовуватимуть «рішення, які підуть на благо білорусам».

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що санкції проти Білорусі може запровадити Євросоюз. Це питання країни ЄС обговорюватимуть 14 серпня.