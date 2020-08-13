На Донбасі загинув розвідник — деталі інциденту

https://racurs.ua/ua/n142418-na-donbasi-zagynuv-rozvidnyk-detali-incydentu.html

Ракурс

На Донбасі загинув розвідник — оперативно-тактичне угруповання «Північ» сьогодні повідомило про загибель військовослужбовця окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання.

ОТУ «Північ» про сумну звістку інформувало у Фейсбук. Бійці ОТУ «Північ» відповідають за лінію зіткнення у Луганській області та на Світлодарській дузі на Донеччині.

Із сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання внаслідок необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення, несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил, — йдеться у повідомленні.

Також зазначено, що обставини та причини смерті з’ясовуються представниками Нацполіції та Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким померлого захисника України, — додали в ОТУ «Північ».

Водночас зауважимо, що у сьогоднішньому ранковому зведенні штабу операції Об'єднаних сил про загибель захисника України не вказувалося.