Новий рекорд коронавірусу в Україні — таких показників медики ще не фіксували

https://racurs.ua/ua/n142417-novyy-rekord-koronavirusu-v-ukrayini-takyh-pokaznykiv-medyky-sche-ne-fiksuvaly.html

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Коронавірусне захворювання в Україні за добу підтвердили у рекордної кількості людей — 1 тис. 592. Також відомо, що 530 пацієнтів одужали 12 серпня, а 22 — померли від ускладнень.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу. Попередній рекорд інфікування за добу фіксували 7 серпня — 1 тис. 489 випадків.

Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 86 тис. 140 людей, з них 1 тис. 992 пацієнти померли від ускладнень. Продовжують лікуватися 38 тис. 462 людей.

Найбільше нових випадків у Харківській (209), Львівській (166), Івано-Франківській (138), Чернівецькій (130), Одеській (114) областях і в Києві (133).

Крива захворюваності, на жаль, стрімко зростає. В уряді 12 серпня прогнозували збільшення кількості інфікувань у вересні, коли очікується, що організовані колективи будуть повертатися до навчання і до роботи після канікул і відпочинку.

Кабмін 13 серпня визначить нові зони карантину. Крім того, уряд змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за «зонам» захворюваності: замість чотирьох, залишили три — заповненість ліжок, кількість тестувань, рівень захворювань на 100 тис. населення за 14 днів.