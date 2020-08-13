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Ракурс
Новый рекорд коронавируса в Украине — таких показателей медики еще не фиксировали, фото — Кременец

Новый рекорд коронавируса в Украине — таких показателей медики еще не фиксировали

13 авг 2020, 09:41
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Коронавирусное заболевание в Украине за сутки подтвердили у рекордного количества людей — 1 тыс. 592. Также известно, что 530 пациентов выздоровели 12 августа, а 22 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса. Предыдущий рекорд инфицирования за сутки фиксировали 7 августа — 1 тыс. 489 случаев.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 86 тыс. 140 человек, из них 1 тыс. 992 пациентов умерли от осложнений. Продолжают лечиться 38 тыс. 462 человека.

Больше всего новых случаев в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138), Черновицкой (130), Одесской (114) областях и в Киеве (133).

Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине

Кривая заболеваемости, к сожалению, стремительно растет. В правительстве 12 августа прогнозировали увеличение числа заражений в сентябре, когда ожидается, что организованные коллективы будут возвращаться к учебе и к работе после каникул и отдыха.


Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине

Кабмин 13 августа определит новые зоны карантина. Кроме того, правительство изменило критерии, по которым регионы Украины классифицируются по «зонам» заболеваемости: вместо четырех, оставили три — заполненность коек, число тестирований, уровень заболеваний на 100 тыс. населения за 14 дней.

Источник: Ракурс


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