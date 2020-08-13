Новый рекорд коронавируса в Украине — таких показателей медики еще не фиксировали, фото — Кременец

https://racurs.ua/n142417-novyy-rekord-koronavirusa-v-ukraine-takih-pokazateley-mediki-esche-ne-fiksirovali.html

Ракурс

Коронавирусное заболевание в Украине за сутки подтвердили у рекордного количества людей — 1 тыс. 592. Также известно, что 530 пациентов выздоровели 12 августа, а 22 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса. Предыдущий рекорд инфицирования за сутки фиксировали 7 августа — 1 тыс. 489 случаев.

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 86 тыс. 140 человек, из них 1 тыс. 992 пациентов умерли от осложнений. Продолжают лечиться 38 тыс. 462 человека.

Больше всего новых случаев в Харьковской (209), Львовской (166), Ивано-Франковской (138), Черновицкой (130), Одесской (114) областях и в Киеве (133).

Кривая заболеваемости, к сожалению, стремительно растет. В правительстве 12 августа прогнозировали увеличение числа заражений в сентябре, когда ожидается, что организованные коллективы будут возвращаться к учебе и к работе после каникул и отдыха.

Кабмин 13 августа определит новые зоны карантина. Кроме того, правительство изменило критерии, по которым регионы Украины классифицируются по «зонам» заболеваемости: вместо четырех, оставили три — заполненность коек, число тестирований, уровень заболеваний на 100 тыс. населения за 14 дней.