Еще один «слуга народа» стал коронавирусным

https://racurs.ua/n142416-esche-odin-sluga-naroda-stal-koronavirusnym.html

Ракурс

Роман Грищук, депутат Верховной Рады, представляющий политсилу президента Владимира Зеленского «Слуга народа», подтвердил, что заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Фейсбук.

Когда ты стал цифрой в статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты, — написал нардеп.

По его словам, постоянные антирекорды о числе инфицированных перестали пугать.

Средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленными, не повторяйте чужих ошибок, — отметил «слуга».



Напомним, коронавирусной болезнью в Верховной Раде переболели уже около 20-ти народных депутатов. Первый «принес» коронавирус в парламент депутат Сергей Шахов, а впоследствии COVID-19 обнаружили у Виталия Борта, Игоря Киселева, Александра Лукашева из ОПЗЖ, Владимира Ватраса и Руслана Горбенко из «Слуги народа», а также внефракционных Сергея Рудика и Анны Скороход.

В мае коронавирусной инфекцией заболели Олег Мейдич из «Батькивщины» и «слуги» Валерий Божик и Юрий Аристов.