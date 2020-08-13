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Ракурс
Ще один «слуга народу» став коронавірусним

Ще один «слуга народу» став коронавірусним

13 сер 2020, 09:17
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Роман Грищук, депутат Верховної Ради, який представляє політсилу президента Володимира Зеленського «Слуга народу», підтвердив, що захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це парламентар повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Коли ти став цифрою зі статистики захворювань на COVID-19. У нас з дружиною позитивні тести, — написав нардеп.

За його словами, постійні антирекорди щодо кількості захворілих перестали лякати.

Засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту. Не будьте легковажні, не повторюйте чужих помилок, — зазначив «слуга».


Нагадаємо, коронавірусною хворобою у Верховній Раді перехворіли вже близько 20-ти народних депутатів. Перший «приніс» коронавірус до парламенту депутат Сергій Шахов, а згодом COVID-19 виявили у Віталія Борта, Ігоря Кисельова, Олександра Лукашева з ОПЗЖ, Володимира Ватраса і Руслана Горбенка зі «Слуги народу», а також позафракційних Сергія Рудика і Ганни Скороход.

У травні на коронавірусну інфекцію захворіли Олег Мейдич з «Батьківщини» та «слуги» Валерій Божик і Юрій Арістов.

Джерело: Ракурс


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