На Донбассе погиб разведчик — детали инцидента

https://racurs.ua/n142418-na-donbasse-pogib-razvedchik-detali-incidenta.html

Ракурс

На Донбассе погиб разведчик — оперативно-тактическая группировка «Север» сегодня сообщила о гибели военнослужащего отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил во время выполнения боевой задачи.

ОТУ «Север» о печальном известии информировало в Фейсбук. Бойцы ОТУ отвечают за линию соприкосновения в Луганской области и на Светлодарской дуге в Донецкой области.

С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведбатальона из состава Объединенных сил, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким умершего защитника Украины, — добавили в ОТУ «Север».

В то же время отметим, что в сегодняшней утренней сводке штаба ООС о гибели защитника Украины не было указано.