На Донбассе погиб разведчик — детали инцидента

На Донбассе погиб разведчик — детали инцидентаhttps://racurs.ua/n142418-na-donbasse-pogib-razvedchik-detali-incidenta.htmlРакурс
На Донбассе погиб разведчик — оперативно-тактическая группировка «Север» сегодня сообщила о гибели военнослужащего отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил во время выполнения боевой задачи.
ОТУ «Север» о печальном известии информировало в Фейсбук. Бойцы ОТУ отвечают за линию соприкосновения в Луганской области и на Светлодарской дуге в Донецкой области.
С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведбатальона из состава Объединенных сил, — говорится в сообщении.
Также отмечено, что обстоятельства и причины смерти выясняются представителями Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким умершего защитника Украины, — добавили в ОТУ «Север».
В то же время отметим, что в сегодняшней утренней сводке штаба ООС о гибели защитника Украины не было указано.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими воинами, — отметили в пресс-центре штаба ООС 13 августа.