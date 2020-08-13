Протести в Білорусі: в Зеленського з’явилися вимоги до Лукашенка, фото — Главком

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Протести в Білорусі та масові затримання спонукали Офіс президента України звернутися до президента Олександра Лукашенка.

Київ вимагає якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Очільник ОП Андрій Єрмак у своїй заяві повідомив, що Рєуцький і Васильєв затримані білоруськими правоохоронцями без законних підстав. На Банковій вважають, що вони не порушували законів Республіки Білорусь і не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів.

Обидва українці, за словами голови ОП, приїхали в Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації і коментування подій у Мінську для українських ЗМІ.

Сьогодні очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що дипломати шукають, де перебувають українські громадяни, аби звільнити їх.