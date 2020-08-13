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Ракурс
Протесты в Беларуси: у Зеленского появились требования к Лукашенко, фото — Главком

Протесты в Беларуси — у Зеленского появились требования к Лукашенко

13 авг 2020, 12:05
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Протесты в Беларуси и массовые задержания побудили Офис президента Украины обратиться к президенту Александру Лукашенко.

Киев требует как можно быстрее освободить незаконно задержанных в Минске украинских правозащитников и журналистов Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Глава ОП Андрей Ермак в своем заявлении сообщил, что Реуцкий и Васильев задержаны правоохранителями без законных оснований. На Банковой считают, что они не нарушали законов Республики Беларусь и не участвовали в беспорядках или массовых акциях, у них не было при себе запрещенных предметов или материалов.


Оба украинца, по словам председателя ОП, приехали в Беларусь исключительно для получения достоверной информации и комментирования событий в Минске для украинских СМИ.

Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что дипломаты ищут, где находятся украинские граждане, чтобы освободить их.

Источник: Ракурс


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