Задержанных украинских волонтеров в Беларуси не может найти консул

Задержанные украинцы. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n142423-zaderjannyh-ukrainskih-volonterov-v-belarusi-ne-mojet-nayti-konsul.html

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Протесты в Беларуси не утихают уже пятый день. 12 августа стало известно о задержании в Минске двух украинских волонтеров организации «Восток SOS» — Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Стало известно, что белорусские власти обвиняют их в организации массовых беспорядков.

Также стало известно о задержании еще одной украинки — Оксаны Алешиной. В то же время украинский консул так и не смог узнать, где удерживают задержанных украинцев. Об этом во время онлайн-брифинга 13 августа рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Мы сразу включились в поиск этих граждан для того, чтобы установить их местонахождение. В соответствии с нормами международного права, задержанные граждане иностранного государства имеют право на мгновенный контакт с консулом. И мы начали работать, чтобы они могли это право реализовать, — рассказал он.

Консулу Украины в Беларуси удалось выяснить, что задержанных граждан Украины обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь (участие в массовых мероприятиях, которое проявилось в непосредственном совершении действий по организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Сейчас местонахождение украинцев не удалось установить. Сегодня утром, по словам Кулебы, консул посетил два крупнейших места для содержания лиц в Минске, но не нашел там украинцев. Официальные органы Беларуси не сообщают о местонахождении граждан.

По сути, что происходит: консул объезжает все точки, где могут содержаться граждане, для того, что установить хоть какие-то данные о пребывании наших соотечественников, — добавил глава украинского МИД.

Кроме того, вечером 12 августа по месту временного проживания украинцев в Беларуси силовики провели обыск и изъяли ноутбук Константина Реуцкого, паспорт гражданина Украины на имя Евгения Васильева и другие вещи.

Кулеба также добавил, что за четыре дня протестов в Беларуси задержали около 6 тыс. человек. Украина требует от соседней страны предоставить полную информацию о всех задержанных украинцах и причинах их задержания, а также допустить к гражданам нашего государства консула.

В связи с развитием ситуации вокруг Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксаны Алешиной сегодня МИД выдает новую рекомендацию гражданам Украины — воздержаться от поездок в Республику Беларусь до стабилизации ситуации в этой стране, — отметил Кулеба.

Напомним, что украинцев задержали около 17.00 12 августа в Минске. Реуцкий и Васильев являются волонтерами благотворительной организации «Восток SOS». По предварительным данным, причиной задержания украинцев могла быть видеосъемка задержания силовиками случайного прохожего, которую вел Реуцкий.