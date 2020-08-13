Затриманих українських волонтерів у Білорусі не може знайти консул

Затримані українці. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n142423-zatrymanyh-ukrayinskyh-volonteriv-u-bilorusi-ne-moje-znayty-konsul.html

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Протести у Білорусі не вщухають вже п’ятий день. 12 серпня стало відомо про затримання у Мінську двох українських волонтерів організації «Восток SOS» — Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва. Стало відомо, що білоруська влада звинувачує їх в організації масових заворушень.

Також стало відомо про затримання ще однієї українки — Оксани Альошиної. Водночас український консул так і не зміг дізнатися, де утримують затриманих українців. Про це під час онлайн-брифінгу 13 серпня розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Ми одразу включилися у пошук цих громадян для того, щоб встановити їхнє місцезнаходження. Відповідно до норм міжнародного права, затримані громадяни іноземної держави мають право на миттєвий контакт із консулом. І ми почали працювати, щоб вони могли це право реалізувати, — розповів він.

Консулу України у Білорусі вдалося з’ясувати, що затриманих громадян України звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого п. 2 ст. 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (участь у масових заходах, яка проявилася у безпосередньому вчинені дій щодо організації масових заворушень, які супроводжувались насиллям над особою, погромами, підпалами, знищенням майна чи озброєним супротивом представникам влади). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Наразі місцезнаходження українців не вдалося встановити. Сьогодні вранці, за словами Кулеби, консул відвідав два найбільших місця для утримання осіб у Мінську, але не знайшов там українців. Офіційні органи Білорусі не повідомляють про місцеперебування громадян.

По суті, що відбувається: консул об’їжджає всі точки, де можуть утримувати громадян, для того, що встановити хоч якісь дані щодо перебування наших співвітчизників, — додав голова українського МЗС.

Окрім того, ввечері 12 серпня за місцем тимчасового проживання українців у Білорусі силовики провели обшук та вилучили ноутбук Костянтина Рєуцького, паспорт громадянина України на ім’я Євгена Васильєва та інші речі.

Кулеба також додав, що за чотири дні протестів у Білорусі затримали близько 6 тис. осіб. Україна вимагає від сусідньої країни надати повну інформацію про усіх затриманих українців та причини їхнього затримання, а також допустити до громадян нашої держави консула.

У зв’язку з розвитком ситуації навколо Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва та Оксани Альошиної сьогодні МЗС видає нову рекомендацію громадянам України — утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації у цій країні, — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що українців затримали близько 17.00 12 серпня у Мінську. Реуцький і Васильєв є волонтерами благодійної організації «Восток SOS». За попередніми даними, причиною затримання українців могла бути відеозйомка затримання силовиками випадкового перехожого, яку вів Реуцький.