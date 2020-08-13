Лауреат Нобелівської премії із Білорусі емоційно звернулася до Лукашенка

Світлана Алексієвич, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n142426-laureat-nobelivskoyi-premiyi-iz-bilorusi-emociyno-zvernulasya-do-lukashenka.html

Ракурс

Світлана Алексієвич, білоруська письменниця українського походження та лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року, прокоментувала протести, які відбуваються у Білорусі після президентських виборів 9 серпня.

Алексієвич емоційно звернулася до президента Білорусі Олександра Лукашенка. У своєму інтерв’ю «Радио Свобода» вона закликала його залишити пост.

За словами Алексієвич, «красиво піти» в Лукашенка вже не вийде, оскільки пролилася кров.

Іди, поки не пізно, поки ти кинув народ у жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Іди! Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Тільки ти хочеш влади. І це твоє бажання влади вимагає крові, — наголосила вона.

На думку Алексієвич, дії силовиків щодо учасників акцій протесту можна порівняти з військовими діями.

Звертаючись до учасників акцій протесту в Білорусі, Алексієвич подякувала їм за збереження гідності.

Я просто закохалася у свій народ за останні кілька тижнів. Це абсолютно інші люди, в цих людях зовсім інша сила. Раніше у мене було певне розчарування — тепер немає, — наголосила письменниця.

Нагадаємо, у білоруському місті Гомелі після затримання силовиками помер 25-річний місцевий житель. За словами його матері, він не брав участь в протестних акціях і був затриманий під час пересадки на транспорті.