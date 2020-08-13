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Ракурс
Світлана Алексієвич, фото: Wikimedia Commons

Лауреат Нобелівської премії із Білорусі емоційно звернулася до Лукашенка

13 сер 2020, 12:23
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Світлана Алексієвич, білоруська письменниця українського походження та лауреат Нобелівської премії з літератури 2015 року, прокоментувала протести, які відбуваються у Білорусі після президентських виборів 9 серпня.

Алексієвич емоційно звернулася до президента Білорусі Олександра Лукашенка. У своєму інтерв’ю «Радио Свобода» вона закликала його залишити пост.

За словами Алексієвич, «красиво піти» в Лукашенка вже не вийде, оскільки пролилася кров.

Іди, поки не пізно, поки ти кинув народ у жахливу безодню, в безодню громадянської війни! Іди! Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Тільки ти хочеш влади. І це твоє бажання влади вимагає крові, — наголосила вона.

На думку Алексієвич, дії силовиків щодо учасників акцій протесту можна порівняти з військовими діями.

Звертаючись до учасників акцій протесту в Білорусі, Алексієвич подякувала їм за збереження гідності.


Я просто закохалася у свій народ за останні кілька тижнів. Це абсолютно інші люди, в цих людях зовсім інша сила. Раніше у мене було певне розчарування — тепер немає, — наголосила письменниця.

Нагадаємо, у білоруському місті Гомелі після затримання силовиками помер 25-річний місцевий житель. За словами його матері, він не брав участь в протестних акціях і був затриманий під час пересадки на транспорті.


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