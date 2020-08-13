У Китаї обмежують споживання їжі

Китайців закликають переглянути своє ставлення до їжі, фото: GONGSAM TABLE

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У Китаї влада розпочала кампанію щодо скорочення кількості харчових відходів, котра закликає людей переглянути своє ставлення до їжі, а ресторанам — подавати відвідувачам на одну страву менше.

Таке рішення лідер КНР Сі Цзіньпін ухвалив після того, як через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 та повені на півдні країни виникла ймовірність настання продовольчої кризи, повідомляє ВВС.

Окрім того, влада країни розкритикувала інтернет-стрімерів, які на камеру поїдають величезні порції їжі. Такі трансляції, відомі як «мукбанг», популярні у багатьох районах Азії, включаючи Китай.

Відповідна кампанія отримала назву «Чиста тарілка». На думку Цзіньпіня, Китаю потрібно «підтримувати відчуття кризи щодо продовольчої безпеки».

Асоціація індустрії громадського харчування Уханя закликала ресторани обмежити кількість поданих страв по системі «N-1», тобто, щоб страв було на одну менше, ніж людей за столом.

Ця ініціатива вже зіткнулася зі значною критикою в інтернеті від місцевих жителів. Річ у тім, що, згідно з місцевими традиціями, порожня тарілка означає, що господар поклав гостю занадто мало їжі.

Окрім того, на думку користувачів інтернету, система «N-1» є надто жорсткою.

Що робити, якщо людина прийде до ресторану одна? Скільки страв вона може замовити? Нуль? — запитав один із блогерів.



Також невдоволення з боку китайських інтернет-користувачів викликає той факт, що влада країни, закликаючи до обмежень в питанні їжі, влаштовує грандіозні бенкети для офіційних осіб, після яких залишається велика кількість відходів.

Нагадаємо, міжнародне об'єднання для боротьби з бідністю у світі Oxfam попереджає, що спричинений епідемією коронавірусу голод може вбити більше людей, ніж сама хвороба.