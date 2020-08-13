Женская тактика протеста появилась в Беларуси, фото — Телеграм "Фотографы против"

https://racurs.ua/n142431-novaya-taktika-protesta-poyavilas-v-belarusi-jenschiny-zapisali-otvet-lukashenko-foto-video.html

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Протесты в Беларуси проходят по новой тактике. Женщины создают «цепи солидарности». Они уже второй день выходят на мирные акции в поддержку пострадавших демонстрантов.

Женские «цепи» появились на улицах Минска и других городов 12 августа. С утра 13 августа они снова начали возникать в разных районах Минска.

В частности, в живую цепь солидарности выстроились сотрудники 1-й городской больницы Минска на станции метро «Академия наук». Накануне минские медики провели акцию против насилия возле Белорусского государственного медицинского университета. К ним приехал министр здравоохранения Владимир Караник. Он назвал акцию срежиссированной и заявил, что медиков «используют для создания картинки и провоцирования силового ответа» милиции.

Другая цепь солидарности сформировалась через дорогу от 1-й городской больницы Минска, возле кинотеатра «Октябрь». В ней, как и в большинстве вчерашних живых цепей, стояли в основном женщины.

Протестовали таким образом и жительницы микрорайона Малиновка на окраине Минска. Акция продолжалась около получаса. Затем женщины ушли, оставив на тротуаре принесенные с собой цветы.

Между тем в сети появилось видео, в котором женщины ответили президенту Александру Лукашенко. В клипе женщины и девушки назвали себя так, как это делал в адрес протестующих сам президент. В видео звучали фразы: «Это мне лучше рожать, чем решать политические вопросы», «Это я — тот урод, который хочет изменений», «Это я — наемник из России», «Это я — безработная с уголовным прошлым».

Именно так Лукашенко реагирует на протесты в стране. По его словам, митингующие — это безработные люди с криминальным прошлым.

Напомним, что в Беларуси уже четыре дня избивают людей. ОМОН ездит на «скорых» и стреляет по окнам домов. Под дубинки милиции попадают дети и несовершеннолетние.