Пятый день протестов в Беларуси. Фото: Facebook

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Протесты в Беларуси продолжаются пятый день, но, похоже, сегодня под вечер страсти начали немного утихать. В соцсетях пользователи сообщают, что сегодня вечером, 13 августа, массовые акции проходят на удивление мирно. Правоохранители не используют против протестующих дубинок, светошумовых гранат и резиновых пуль.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире ОНТ заявил, что берет всю ответственность на себя, а также принес извинения за травмы случайных людей, которые «попали под раздачу». По словам Караева, за последние трое суток на правоохранителей было совершено 11 сознательных нападений, которые можно квалифицировать, как покушение на убийство. Эти провокации и стали одной из причин обострения ситуации.

Караев заявил, что 9 августа обошлось без насилия, но уже на следующий день сотрудники ОМОН подверглись нападению, а 11 августа на улицах начали строить баррикады, а это уже вовсе не мирные протесты.

Также глава МВД Беларуси заявил, что он противник любого насилия над журналистами, но требует, чтобы события освещались цивилизовано. Караев настоятельно рекомендовал журналистам не лезть в самое пекло и не подставляться.

По мнению Караева, большинство граждан не поддерживают протесты и люди не довольны хаосом на улицах городов. Но хаос сделали не силовики, а провокаторы. Министр внутренних дел напомнил о попытках поджога шин, коктейли Молотова и пиротехнику. Караев призывает граждан не обострять ситуацию и не провоцировать беспорядки.

У многих сложилось впечатление, что Караев подобными заявлениями хочет сделать виновными в сложившейся ситуации простых людей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли за последние дни. Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова в эфире БТ заявила, что на сегодняшний вечер отпущены около тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям.

На инсталляцию в форме зубра в Минске повесили три плаката: «Милиция с народом», «Мы не против вас», «Мы против насилия».