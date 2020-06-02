Кулеба в Німеччині. Скріншот брифінгу

https://racurs.ua/ua/n139145-kuleba-anonsuvav-normandsku-zustrich-glav-mzs-i-pidkynuv-nimeckomu-kolezi-ideu-vidpustky.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, глава Міністерства закордонних справ України (МЗС), сьогодні, 2 червня, спільно з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та іншими чиновниками відвідав Німеччину з робочим візитом. Зокрема, глави МЗС двох країн провели спільний брифінг.

Під час прес-брифінгу міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів, що українська делегація стала першою, яку Німеччина прийняла після тримісячного карантину. За що Кулеба дуже подякував своєму колезі.

Також український міністр розповів, що незабаром відбудуться переговори в «нормандському форматі» глав МЗС чотирьох країн — України, Німеччини, Франції та Росії. Точну дату проведення цих переговорів він не назвав, але пообіцяв, що це буде «незабаром». Він також нагадав, що така зустріч вже відбулася в онлайн-форматі близько місяця тому.

Окрім того, Кулеба розповів, що обговорив з Хайко проблему допуску Червоного хреста на окуповані території України. Україна намагається досягти того, щоб представники організації відвідали українських політв’язнів на території Криму і Донбасу.

Глава МЗС вчергове нагадав, що Крим — це Україна. Водночас, за його словами, важливо продовжувати обговорювати цю проблему на міжнародних майданчиках. Про окупований півострів він сьогодні поговорив і з Маасом. Також Кулеба анонсував створення міжнародної платформи для обговорення Криму.

Не обійшлося і без обговорення обмежень, пов’язаних із пандемією. Зокрема, журналісти запитали у глав МЗС, коли ж відновлять міжнародне сполучення як в Україні, так і в Євросоюзі. Глава МЗС Німеччини не назвав точної дати, але запевнив, що ЄС зараз розробляє нові правила для безпечних подорожей. Тільки після цього можна буде говорити про відновлення сполучення. На уточнююче питання, де він збирається провести відпустку, Маас не відповів.

Глава МЗС України додав, що українська сторона теж працює над відновлення міжнародного сполучення і сподівається на підтримку інших країн у цьому питанні. Що стосується відпустки, то він її планує провести в Україні. Користуючись нагодою, Кулеба запросив і свого німецького колегу приїхати у відпустку до України.

Зазначається, що мета цього візиту — обговорити двостороннє співробітництво, виконання домовленостей, досягнутих на «нормандській зустрічі». Також сторони обговорили ситуацію в Криму і на Донбасі і те, як надалі боротися з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина готова з 1 липня відновити регулярне авіасполучення з Україною і приймати українських туристів.