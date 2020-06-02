Рада вдосконалила обрання суддів Антикорупційного суду і передала ВАКС будівлю «Антонова», фото — ТСН

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Ракурс

Роботу Антикорупційного суду вирішила удосконалити Верховна Рада України. Сьогодні нардепи віддали 260 голосів за ухвалення в першому читанні проекту закону № 3348, який вносить зміни до закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Законопроект збільшує строк обрання слідчих суддів Вищого антикорупційного суду з одного року без права переобрання два роки поспіль до трьох років з правом бути переобраним повторно.

Скасовується й положення, яке не дозволяє бути призначеними суддями ВАКС особам, які впродовж останніх десяти років працювали в правоохоронних органах та прокуратурі.

Рада проголосувала за розгляд законопроекту у другому читанні за скороченою процедурою.

Крім того, парламент підтримав у першому читанні проект закону № 3350, який змінив закон «Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства „Антонов“ щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення ВАКС приміщенням».

Відповідно до тексту законопроекту, частина боргу «Антонова» перед бюджетом погашається шляхом передачі ВАКС нежитлової будівлі на проспекті Перемоги, 41 у Києві. Цю будівлю суд нині орендує в «Антонова».

У ВАКС працюють дев’ять слідчих суддів та 18 суддів у складі шести колегій. І вже восени цього року дев’ятьох діючих слідчих суддів необхідно замінити новими.

У травні «Ракурс» повідомляв, що ВАКС зняв зобов’язання з «хрещеного батька контрабанди» Вадима Альперіна.