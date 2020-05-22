ВАКС зняв зобов'язання з Альперіна. Фото: 24 Канал

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Вадим Альперін, «хрещений батько контрабанди», як його охрестив президент Володимир Зеленський, більше не носить електронний браслет. Вищий антикорупційний суд прийняв рішення зняти з нього всі зобов’язання.

Таке рішення було прийняте слідчим суддею Сергієм Мойсаком. Про це пише Центр протидії корупції в своєму Telegram-каналі.

Так, суд скасував усі покладені на Альперіна зобов’язання. Зазначається, що тепер його стримує лише внесена за нього застава. Альперін тепер не обмежений у спілкуванні з іншими фігурантами справи. Також він може забрати свій закордонний паспорт і не носити електронний браслет.

Таке рішення було прийняте під час судового засідання, на якому суд вирішував, чи продовжувати запобіжний захід Альперіну. Проте, як пише Центр протидії корупції, «хрещеному батьку контрабанди» суд вирішив полегшити життя. Тепер підозрюваний може спілкуватися з іншими фігурантами провадження і тиснути на них.

У Центрі протидії корупції додали, що це вже не вперше суддя Мойсак приймає рішення на користь корупціонерів. Раніше він же призначив заставу лише 5 млн грн для колишнього нардепа Максима Микитася.

Альперіна вважають причетним до організації масштабної схеми, пов’язаної з розмитненням товарів, що імпортуються на митниці за заниженими цінами. ВАКС наприкінці листопада 2019 року визначив йому суму застави в розмірі 70 млн грн.

Нагадаємо, раніше за нього внесли 41,6 млн грн додаткової застави.