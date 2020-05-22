ВАКС снял обязательства с Альперина. Фото: 24 Канал

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Вадим Альперин, «крестный отец контрабанды», как его окрестил президент Владимир Зеленский, больше не носит электронный браслет. Высший антикоррупционный суд принял решение снять с него все обязательства.

Такое решение было принято следственным судьей Сергеем Мойсаком. Об этом пишет Центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале.

Таким образом суд отменил все возложенные на Альперина обязательства. Отмечается, что теперь его сдерживает только внесенный за него залог. В остальном Альперин теперь не ограничен в общении с другими фигурантами дела. Также он может забрать свой загранпаспорт и не носить электронный браслет.

Такое решение было принято во время судебного заседания, на котором суд решал, продлевать ли меру пресечения Альперину. Однако, как пишет Центр противодействия коррупции, «крестному отцу контрабанды» суд решил облегчить жизнь. Теперь же подозреваемый может общаться с другими фигурантами уголовного производства и давить на них.

В Центре противодействия коррупции добавили, что это уже не впервые судья Мойсак принимает решения в пользу коррупционеров. Ранее он же назначил залог всего 5 млн грн для бывшего нардепа Максима Микитася.

Альперина считают причастным к организации масштабной схемы, связанной с растаможкой импортируемых товаров на таможне по заниженным ценам. ВАКС в конце ноября 2019 года определил ему сумму залога в размере 70 млн грн.

Напомним, ранее за него внесли 41,6 млн грн дополнительного залога.