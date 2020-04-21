Вадим Альперин, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n137067-za-krestnogo-otca-kontrabandy-alperina-vnesli-bolee-40-mln-grn-dopolnitelnogo-zaloga.html

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За «короля контрабанды» Вадима Альперина внесли 41,6 млн грн дополнительного залога.

Эту сумму внесли после того, как Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) стянула с Альперина в доход государства 35 млн грн за нарушение установленных судом обязанностей. Об этом в своем Твиттере сообщает Центр противодействия коррупции.

Также информацию о внесении дополнительного залога за Альперина подтверждает агентство «Укринформ» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Романа Симкива.

По словам Симкива, эту сумму внесли 17 апреля. Он отметил, что если бы дополнительный залог не внесли, прокуратура ходатайствовала бы об аресте Альперина.

Альперина считают причастным к организации масштабной схемы, связанной с растаможкой импортируемых товаров на таможне по заниженным ценам. ВАКС в конце ноября 2019 года определил ему сумму залога в размере 70 млн грн.

16 апреля суд взыскал с Альперина в доход государства половину внесенной за него суммы залога — 35 млн грн из 70 млн грн. Основанием такого решения суда стало то, что Альперин не сдал свой паспорт гражданина Израиля.

Кроме того, размер залога суд увеличил до 76 млн грн, поэтому Альперину дополнительно пришлось вносить уже 41 млн грн.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Альперина считают «одним из крестных отцов контрабанды в Украине».