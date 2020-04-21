Вадим Альперін, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n137067-za-hreschenogo-batka-kontrabandy-alperina-vnesly-ponad-40-mln-grn-dodatkovoyi-zastavy.html

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За «короля контрабанди» Вадима Альперіна внесли 41,6 млн грн додаткової застави.

Цю суму внесли після того, як Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) стягнула з Альперіна у дохід держави 35 млн грн за порушення встановлених судом обов’язків. Про це у своєму Твіттері повідомляє Центр протидії корупції.

Також інформацію про внесення додаткової застави за Альперіна підтверджує агентство «Укрінформ» з посиланням на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Романа Симківа.

За словами Симківа, цю суму внесли 17 квітня. Він зазначив, що якби додаткову заставу не внесли, прокуратура клопотала б про арешт Альперіна.

Альперіна вважають причетним до організації масштабної схеми, пов’язаної з розмитненням імпортованих товарів на митниці за заниженими цінами. ВАКС наприкінці листопада 2019 року визначив йому суму застави в розмірі 70 млн грн.

16 квітня суд стягнув з Альперіна в дохід держави половину внесеної за нього суми застави — 35 млн грн із 70 млн грн. Підставою такого рішення суду стало те, що Альперін не здав свій паспорт громадянина Ізраїлю.

Крім того, розмір застави суд збільшив до 76 млн грн, тож Альперіну додатково довелося вносити вже 41 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Альперіна вважають «одним із хрещених батьків контрабанди в Україні».