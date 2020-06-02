СБУ затримала бойовика. Фото: rada5.com

https://racurs.ua/ua/n139143-u-mariupoli-zatrymaly-boyovyka-z-grupy-bezlera-zradnyk-katuvav-ta-prynyjuvav-polonenyh-foto.html

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Служба безпеки України виявила у районі проведення операції Об'єднаних сил колишнього бойовика з групи російського терориста Безлера.

Сепаратист брав участь у катуваннях українських військових та мирного населення на тимчасово окупованих територіях Донеччини. У 2014 році мешканець Маріуполя добровільно став бойовиком і займався антиукраїнською пропагандою. Про це 2 червня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що терорист був присутній на допитах та знущаннях над військовополоненими і заручниками, яких утримували у приміщенні колишнього Горлівського управління по боротьбі з оргзлочинністю міліції. Найманець записував на відео «зізнання», які бойовики вибивали з полонених та публікував їх на сайтах ОРДЛО. Відняті кадри російське ТБ використовувало у власній пропаганді.

Крім того, терорист і сам не гребував знущаннями над полоненими бійцями ЗСУ або цивільними. Терорист фізично та морально їх принижував.

Але в 2015 році найманець змушений був втікати на підконтрольну Україні територію Донбасу. Нещодавно силовики виявили зловмисника в Маріуполі, а свідки подій 2014 року в Горлівці впізнали в ньому підручного Безлера. Докази злочинної діяльності чоловіка виявили в його будинку.

Терористу вже повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258−3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Прибічнику вигаданої Новоросії загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, восени 2019 року незалежна слідча група Bellingcat встановила нове прізвище ватажка донецьких бойовиків та громадянина Російської Федерації Ігоря Безлера.