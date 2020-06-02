СБУ задержала боевика. Фото: rada5.com

https://racurs.ua/n139143-v-mariupole-zaderjali-boevika-iz-gruppy-bezlera-predatel-pytal-i-unijal-plennyh-foto.html

Ракурс

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика из группы российского террориста Безлера.

Сепаратист принимал участие в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донетчины. В 2014 году житель Мариуполя добровольно стал боевиком и занимался антиукраинской пропагандой. Об этом 2 июня сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что террорист присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Наемник записывал на видео «признания», которые боевики выбивали из пленных и публиковал их на сайтах ОРДЛО. Отдельные кадры российское ТВ использовало в собственной пропаганде.

Кроме того, террорист и сам не гнушался издевательствами над пленными бойцами ВСУ или гражданскими. Террорист физически и морально их унижал.

Но в 2015 году наемник вынужден был бежать на подконтрольную Украине территорию Донбасса. Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе, а свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлера. Доказательства преступной деятельности мужчины обнаружили в его доме.

Террористу уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258−3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Стороннику вымышленной Новороссии грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, осенью 2019 года независимая следственная группа Bellingcat установила новую фамилию главаря донецких боевиков и гражданина Российской Федерации Игоря Безлера.