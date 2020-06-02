Стрельба в Одессе. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n139142-strelba-v-odesse-policiya-pokazala-foto-avtomobilya-prestupnikov-no-nomer-skryla-foto.html

Ракурс

В Одессе сегодняшний день выдался криминальным. Возле одного из банков в Приморском районе города трое преступников похитили из припаркованного автомобиля сумку с деньгами. Хозяин открыл огонь по преступникам из травматического пистолета. Преступникам удалось скрыться с места происшествия на автомобиле Audi, но машина попала в объектив камеры наблюдения и полицейским удалось заполучить снимок транспортного средства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области в Facebook.

Правоохранители объявили в Одессе и прилегающих к городу районах операцию «Перехват». На странице Нацполиции в Facebook появилась фотография автомобиля преступников.

Полиция просит граждан сообщить любую информацию об этом преступлении, а также о местонахождении автомобиля злоумышленников.

При этом на обнародованном полицейскими фото автомобиля номерной знак заштрихован, хотя публикация номера разыскиваемого авто могла бы ускорить поимку преступников.

Как ранее писал «Ракурс», на одесском рынке «Седьмой километр» произошел инцидент. Неизвестные разгромили один из торговых павильонов. Злоумышленники соблюдали правила карантина и были в медицинских масках, что существенно осложняет задачу по их идентификации.