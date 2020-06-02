Стрельба на «Седьмом километре». Фото: Думская

https://racurs.ua/n139132-strelba-v-odesse-stalo-izvestno-chto-proizoshlo-na-rynke-sedmoy-kilometr-video.html

Ракурс

Стрельба в Одессе произошла 2 июня в нескольких районах города, в том числе — на рынке «Седьмой километр».

Там неизвестные разгромили один из торговых павильонов, который «арендует выходец с Ближнего Востока». Об этом сообщает издание «Думская» в своем Telegram-канале.

Известно, что инцидент произошел около 10.05. В это время на микроавтобусе Ford к месту события приехали около 10 человек, которые и начали погром. Они были в медицинских масках и с капюшонами на голове.

После того, как мужчины зашли в павильон, оттуда раздались выстрелы. Спустя минуту они же выбежали из помещения, запрыгнули в микроавтобус и скрылись в неизвестном направлении.

Несколько людей пытались помешать микроавтобусу уехать, но попытки не увенчались успехом. В результате стрельбы пострадали два человека.

Спустя некоторое время «друзья и партнеры пострадавших» в отместку начали крушить другой павильон, который, вероятно, принадлежит нападавшим. Однако их остановили.

Как сообщалось, также стрельба в Одессе сегодня произошла на углу улиц Ришельевская и Успенская. Очевидцы утверждают, что слышали восемь выстрелов. В соцсетях пишут, что неизвестные украли из машины портфель с 200 тыс. грн и разбили окно. Хозяин авто догонял их и стрелял из травматического пистолета.