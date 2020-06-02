Стрілянина на «Сьомому кілометрі». Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n139132-strilyanyna-v-odesi-scho-stalosya-na-rynku-somyy-kilometr-video.html

Ракурс

Стрілянина в Одесі сталася 2 червня в декількох районах міста, зокрема — на ринку «Сьомий кілометр».

Там невідомі розгромили один із торгових павільйонів, який «орендує виходець із Близького Сходу». Про це повідомляє видання «Думская» в своєму Telegram-каналі.

Відомо, що інцидент стався близько 10.05. У цей час на мікроавтобусі Ford на місце події приїхали близько 10 осіб, які і почали погром. Вони були в медичних масках і з капюшонами на голові.

Після того, як чоловіки зайшли до павільйону, звідти пролунали постріли. Через хвилину вони вибігли з приміщення, заскочили до мікроавтобусу і зникли в невідомому напрямку.

Декілька людей намагалися зупинити мікроавтобус, але спроби не були успішні. Внаслідок стрілянини постраждали двоє осіб.

Через деякий час «друзі і партнери постраждалих», щоб помститися, почали трощити інший павільйон, який, ймовірно, належить нападникам. Проте їх зупинили.

Як повідомлялося, також стрілянина в Одесі сьогодні сталася на розі вулиць Рішельєвська і Успенська. Очевидці стверджують, що чули вісім пострілів. У соцмережах пишуть, що невідомі викрали з машини портфель з 200 тис. грн і розбили вікно. Господар авто наздоганяв їх і стріляв із травматичного пістолета.