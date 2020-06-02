Стрілянина в Одесі. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n139142-strilyanyna-v-odesi-policiya-pokazala-foto-avtomobilya-zlochynciv-ale-nomer-pryhovala.html

Ракурс

В Одесі сьогоднішній день видався кримінальним. Біля одного з банків у Приморському районі міста троє злочинців викрали з припаркованого автомобіля сумку з грошима. Господар відкрив вогонь по злодіях із травматичного пістолета. Злочинцям вдалося втекти з місця події на автомобілі Audi, але машина потрапила в об'єктив камери спостереження і поліцейським вдалося отримати знімок транспортного засобу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області в Facebook.

Правоохоронці оголосили в Одесі та прилеглих до міста районах операцію «Перехоплення». На сторінці Нацполіції у Facebook з’явилася фотографія автомобіля злочинців.

Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію про цей злочин, а також про місцезнаходження автомобіля зловмисників.

При цьому на оприлюдненому поліцейськими фото автомобіля номерний знак заштриховано, хоча публікація номера розшукуваного авто могла б прискорити затримання злочинців.

Як раніше писав «Ракурс», на одеському ринку «Сьомий кілометр» стався інцидент. Невідомі розгромили один із торгових павільйонів. Зловмисники дотримувалися правил карантину та були в медичних масках, що істотно ускладнює їхню ідентифікацію.