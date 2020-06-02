Антикоррупционный суд: Рада предварительно усовершенствовала процедуру избрания судей и передала ВАКС здание «Антонова», фото — ТСН

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Ракурс

Работу Антикоррупционного суда решила усовершенствовать Верховная Рада Украины. Сегодня нардепы отдали 260 голосов за принятие в первом чтении проекта закона № 3348, который вносит изменения в закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Законопроект увеличивает срок избрания следственных судей Высшего антикоррупционного суда с одного года без права переизбрания два года подряд до трех лет с правом быть переизбранным повторно.

Отменяется и положение, которое не разрешает быть назначенными судьями ВАКС лицам, которые на протяжении последних десяти лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре.

Рада проголосовала за рассмотрение законопроекта во втором чтении по сокращенной процедуре.

Кроме того, парламент поддержал в первом чтении проект закона № 3350, который изменил закон «О реструктуризации задолженности государственного предприятия „Антонов“ относительно уточнения некоторых вопросов реструктуризации задолженности с целью создания предпосылок для обеспечения ВАКС помещением».

Согласно тексту законопроекта, часть долга «Антонова» перед бюджетом погашается путем передачи ВАКС нежилого здания на проспекте Победы, 41 в Киеве. Это здание суд сейчас арендует у «Антонова».

В ВАКС работают 9 следственных судей и 18 судей в составе шести коллегий. И уже осенью этого года девять действующих следственных судей необходимо заменить новыми.

В мае «Ракурс» сообщал, что ВАКС снял обязательства с «крестного отца контрабанды» Вадима Альперина.