Кулеба в Германии. Скриншот брифинга

https://racurs.ua/n139145-kuleba-anonsiroval-normandskuu-vstrechu-glav-mid-i-podkinul-nemeckomu-kollege-ideu-otpuska.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел Украины (МИД), сегодня, 2 июня, совместно с главой Офиса президента Андреем Ермаком и другими чиновниками посетил Германию с рабочим визитом. В частности, главы МИД двух стран провели совместный брифинг.

Во время пресс-брифинга министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что украинская делегация стала первой, которую Германия приняла после трехмесячного карантина. За что Кулеба очень поблагодарил своего коллегу.

Также украинский министр рассказал, что вскоре состоятся переговоры в «нормандском формате» глав МИД четырех стран — Украины, Германии, Франции и России. Точную дату проведения этих переговоров он не назвал, но пообещал, что это будет «в скором времени». Он также напомнил, что предварительная такая встреча уже состоялась в онлайн-формате около месяца назад.

Кроме того, Кулеба рассказал, что обсудил с Хайко проблему допуска Красного креста на оккупированные территории Украины. Украина добивается того, чтобы представители организации посетили украинских политзаключенных на территории Крыма и Донбасса.

Глава МИД в очередной раз напомнил, что Крым — это Украина. При этом, по его словам, важно продолжать обсуждать эту проблему на международных площадках. Об оккупированном полуострове он сегодня поговорил и с Маасом. Также Кулеба анонсировал создание международной платформы для обсуждения Крыма.

Не обошлось и без обсуждения ограничений, связанных с пандемией. В частности, журналисты спросили у глав МИД, когда же возобновят международное сообщение как в Украине, так и в Евросоюзе. Глава МИД Германии не назвал точные даты, но уточнил, что ЕС сейчас разрабатывает новые правила безопасных путешествий. Только после этого можно будет говорить о возобновлении сообщения. На уточняющий вопрос, где он собирается провести отпуск, Маас не ответил.

Глава МИД Украины добавил, что украинская сторона тоже работает над возобновление международного сообщения и надеется на содействие других стран. Что касается отпуска, то он его планирует провести в Украине. Пользуясь случаем, Кулеба пригласил и своего немецкого коллегу приехать в отпуск в Украину.

Отмечается, что цель этого визита — обсудить двустороннее сотрудничество, выполнение договоренностей, достигнутых на «нормандской встрече». Также стороны обсудили ситуацию в Крыму и на Донбассе и то, как в дальнейшем бороться с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что Турция готова с 1 июля возобновить регулярное авиасообщение с Украиной и принимать украинских туристов.