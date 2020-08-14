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Ракурс
Дмитрий Кулеба и Хайко Маас. Фото: День

На День независимости в Украину приедет почетный гость из Германии

14 авг 2020, 00:28
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День независимости Украины будет отмечаться 24 августа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора пригласил своего немецкого коллегу Хайко Мааса принять участие в праздновании годовщины независимости нашей страны.

Министр иностранных дел Германии принял приглашение Кулебы, сообщает «Европейская правда», ссылаясь на пресс-службу министерства.

Кулеба поблагодарил Мааса за принятое приглашение посетить Украину в один из главных праздников нашей страны.

Также во время телефонного разговора министры обсудили ситуацию в Беларуси. Кулеба рассказал своему коллеге о задержании в Минске украинских волонтеров из благотворительной организации «Восток SOS». Главы МИД Украины и Германии договорились и в дальнейшем обмениваться информацией относительно событий в Беларуси.

Кроме того, во время разговора был поднят вопрос ситуации на Донбассе. Маас выразил надежду, что режим прекращения огня будет важным шагом в процессе урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Кулеба и Маас обговаривали перспективы встречи глав государств в рамках нормандского формата. Было отмечено, что такая встреча крайне необходима в ближайшие месяцы.


Украинский министр также поблагодарил правительство Германии за готовность предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые крайне необходимы в условиях коронавирусной пандемии.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О праздновании 29-й годовщины независимости Украины», которым обязывает Кабмин разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию годовщины независимости страны с учетом требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.


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