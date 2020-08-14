Справи Майдану та анексії Криму зупинені — чому припинили заочне розслідування

https://racurs.ua/ua/n142476-spravy-maydanu-ta-aneksiyi-krymu-na-pauzi-stala-vidoma-prychyna.html

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Заочні кримінальні процеси у справах Майдану та анексії Росією Криму в Україні завмерли. Влітку 2020 року припинено чи сповільнено розслідування у кримінальних провадженнях проти екс-чиновників часів Януковича, які втекли до Росії, і проросійських бойовиків, які сховалися на окупованому Донбасі і в Криму.

Єдиним ефективним прикладом заочного засудження залишається справа екс-президента Віктора Януковича, якому взимку 2019 року присудили 13 років в’язниці, повідомляє «РБК-Україна».

За 6 років винесено тільки приблизно 100 заочних вироків проти бойовиків фейкових ЛНР і ДНР, кримських суддів і двох російських чиновників.

Причиною такої ситуації є проблеми із оголошенням підозрюваних у міжнародний розшук. Саме це є умовою для заочного процесу.

В Офісі генпрокурора виданню повідомили, що судді по-різному трактують фразу про необхідність «міжнародного розшуку» фігуранта.

Частина суддів говорить, що Інтерпол відмовляється допомагати Україні в пошуку екс-чиновників, пов’язаних зі злочинами під час євромайдан і російською агресією на Донбасі і в Криму.