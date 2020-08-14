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Російським «Дроворубом» лякають у США

Російським «Дроворубом» лякають у США

14 сер 2020, 12:49
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Про появу «Дроворуба» — російського інтернет-вірусу, який вражає комп’ютери на базі операційної системи Linux — розповіли Федеральне бюро розслідувань і Агентство з нацбезпеки США. Linux зазвичай використовують в інфраструктурі комп’ютерних серверів.

Новий російський вірус, за даними американських ФБР і АНБ, взяло на озброєння Головне управління розвідки РФ. Кодова назва цього хакерського інструменту — «Дроворуб», пише Reuters.

Системи Linux широко використовуються в системах нацбезпеки, Міністерстві оборони та військово-промисловій базі США, а також в більш широкій спільноті кібербезпеки загалом. Шкідлива програма може мати широке поширення, якщо фахівці із захисту від вірусів не вживатимуть необхідних заходів для її виявлення і нейтралізації, — зазначив головний операційний директор Управління кібербезпеки АНБ Кеппел Вуд.


ФБР пов’язує «Дроворуба» із 85-м Головним центром спеціальної служби (ГЦСС), розташованим у військовій частині № 26165. Водночас ГЦСС співпрацювала з тими ж хакерами, які зламали сервери Демократичної партії у 2016 році.

Інформація про вірус оприлюднена у технічному звіті ФБР щодо хакерських операцій Росії напередодні президентських виборів у США 2020 року.


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