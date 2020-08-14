Понад 10 тис. киян захворіли на коронавірус. Фото: pixabay

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Коронавірус у Києві підкосив ще 158 осіб за останню добу. Загалом у столиці України вже 10 тис. 160 хворих на коронавірус. За добу захворіли й четверо медиків, а 28 пацієнтів госпіталізували.

За останню добу також помер один хворий, а за весь період пандемії вірус вбив 150 киян. Про це під час онлайн-брифінгу 14 серпня розповів мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, за добу захворіли:

81 жінка віком від 18 до 85 років;

72 чоловіка віком від 18 до 91 року;

двоє дівчат двох та 16 років;

троє хлопчиків від одного до 12 років.

Найбільше хворих зареєстрували у Дарницькому районі столиці — 37. Окрім того, коронавірус діагностували:

в Оболонському та Солом’янському районах — по 23 випадки;

у Дніпровському районі — 21 новий хворий.

Водночас за минулу добу одужали 38 пацієнтів. За весь період пандемії коронавірус подолали 3 тис. 316 киян.

Як повідомлялося, в Україні 14 серпня стало відомо про черговий коронавірусний рекорд — за добу захворіло понад 1 тис. 700 українців. Найбільше випадків захворювання виявили у Харківській області. Загалом в Україні коронавірус підтвердили у майже 88 тис. осіб.