Понад 10 тис. киян захворіли на коронавірус — дані по районах (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n142474-ponad-10-tys-kyyan-zahvorily-na-koronavirus-dani-po-rayonah-karta.htmlРакурс
Коронавірус у Києві підкосив ще 158 осіб за останню добу. Загалом у столиці України вже 10 тис. 160 хворих на коронавірус. За добу захворіли й четверо медиків, а 28 пацієнтів госпіталізували.
За останню добу також помер один хворий, а за весь період пандемії вірус вбив 150 киян. Про це під час онлайн-брифінгу 14 серпня розповів мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, за добу захворіли:
- 81 жінка віком від 18 до 85 років;
- 72 чоловіка віком від 18 до 91 року;
- двоє дівчат двох та 16 років;
- троє хлопчиків від одного до 12 років.
Найбільше хворих зареєстрували у Дарницькому районі столиці — 37. Окрім того, коронавірус діагностували:
- в Оболонському та Солом’янському районах — по 23 випадки;
- у Дніпровському районі — 21 новий хворий.
Водночас за минулу добу одужали 38 пацієнтів. За весь період пандемії коронавірус подолали 3 тис. 316 киян.
Як повідомлялося, в Україні 14 серпня стало відомо про черговий коронавірусний рекорд — за добу захворіло понад 1 тис. 700 українців. Найбільше випадків захворювання виявили у Харківській області. Загалом в Україні коронавірус підтвердили у майже 88 тис. осіб.