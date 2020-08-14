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Понад 10 тис. киян захворіли на коронавірус. Фото: pixabay

Понад 10 тис. киян захворіли на коронавірус — дані по районах (КАРТА)

14 сер 2020, 12:37
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Коронавірус у Києві підкосив ще 158 осіб за останню добу. Загалом у столиці України вже 10 тис. 160 хворих на коронавірус. За добу захворіли й четверо медиків, а 28 пацієнтів госпіталізували.

За останню добу також помер один хворий, а за весь період пандемії вірус вбив 150 киян. Про це під час онлайн-брифінгу 14 серпня розповів мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, за добу захворіли:

  • 81 жінка віком від 18 до 85 років;
  • 72 чоловіка віком від 18 до 91 року;
  • двоє дівчат двох та 16 років;
  • троє хлопчиків від одного до 12 років.

Найбільше хворих зареєстрували у Дарницькому районі столиці — 37. Окрім того, коронавірус діагностували:

  • в Оболонському та Солом’янському районах — по 23 випадки;
  • у Дніпровському районі — 21 новий хворий.

Понад 10 тис. киян захворіли на коронавірус. Карта: КМДА


Водночас за минулу добу одужали 38 пацієнтів. За весь період пандемії коронавірус подолали 3 тис. 316 киян.

Як повідомлялося, в Україні 14 серпня стало відомо про черговий коронавірусний рекорд — за добу захворіло понад 1 тис. 700 українців. Найбільше випадків захворювання виявили у Харківській області. Загалом в Україні коронавірус підтвердили у майже 88 тис. осіб.


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