Трансляція державного канала. Скріншот: Onliner

https://racurs.ua/ua/n142473-moskovski-lyalkovody-organizuvaly-protesty-v-bilorusi-zayavyly-v-shtabi-babaryka-video.html

Ракурс

Протести в Білорусі, які спалахнули після оголошення результатів президентських виборів, намагаються зупинити представники влади.

Державний телеканал «Білорусь 1» показав інтерв’ю з координатором штабу Віктора Бабарика Юрієм Воскресенським. На відео координатор «кається» у зв’язках із московськими «ляльководами». Відповідне відео опублікувало БЕЛТА.

За словами чоловіка, у червні з ним зв’язалися московські політологи Дмитро Болкунець і Андрій Суздальцев. Він зазначив, що саме вони займаються питаннями Білорусі в Кремлі. Під час розмови представники Москви нібито запропонували координатору передавати їм інформацію з відкритих джерел.

Пізніше відбулася ще одна зустріч, у процесі якої один із політологів «висловлював наміри дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Білорусі напередодні виборів».

Воскресенський заявив, що політолог дістав при зустрічі 30 тис. російських рублів і віддав їх «на демократію». Також він порадив купити на ці гроші лазерні указки для протестів.

На відео чоловік зізнається, що вирішив звернутися з повинною в КДБ після того, як побачив, у що переросли вуличні протести. Він розповів правоохоронцям про те, що його використовували «московські ляльководи».

Зазначимо, що на відео, яке транслював телеканал, показують посвідчення Служби безпеки України (СБУ). У посвідчення вкладена «візитка» Степана Бандери.







Зі свого боку люди, які особисто знають Воскресенського, наголошують, що його мова на відео загальмована і звучить дивно. Підозрюється, що «каяття» з координатора штабу Бабарика могли вибити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що білорусів почали випускати із СІЗО. Затримані розповідають про звірячі побиття і знущання з боку силовиків.