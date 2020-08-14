Карантин у Києві знову посилюють — повертаються маски і паспорти, фото — КМДА

https://racurs.ua/ua/n142472-karantyn-u-kyievi-znovu-posyluut-povertautsya-masky-i-pasporty.html

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Карантин у Києві посилюють з 17 серпня. Столиця потрапила у «жовту» зону епідемічної небезпеки.

Мер міста Віталій Кличко пояснив, що карантин довелося посилити, оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і складає сьогодні 52,2%. Про це він розповів під час онлайн-брифінгу 14 серпня.

В Києві з 17 серпня діятимуть такі обмеження і заборони:

перебування в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих масок;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участі більше однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі;

заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50% місць;

громадський транспорт здійснюватиме перевезення виключно в кількості місць для сидіння.

Кличко повідомив на брифінгу, що столиця готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що коронавірус другий день поспіль знайшли у рекордної кількості українців.