Коронавірус другий день поспіль знайшли у рекордної кількості українців, фото - Ліга

https://racurs.ua/ua/n142462-koronavirus-drugyy-den-pospil-znayshly-u-rekordnoyi-kilkosti-ukrayinciv.html

Ракурс

Коронавірусом в Україні за минулу добу, 13 серпня, інфікувалася рекордна кількість людей — 1 тис. 732. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Це новий антирекорд, бо 12 серпня зафіксували 1 тис. 592 інфікування.

В лікарні за добу поклали з коронавірусом також рекордну кількість пацієнтів — 330. 13 серпня померли 19 пацієнтів і загальна кількість летальних випадків становить вже 2 тис. 11.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (205), Львівській (184), Одеській (160), Чернівецькій (154), Івано-Франківській (143), Рівненській (120) областях та у Києві (158).

Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 87 тис. 872 людей, продовжують лікуватися 39 тис. 645 осіб.

У четвер, 13 серпня, Кабмін визначив нові «карантинні зони». Це зонування запрацює з понеділка, 17 серпня.