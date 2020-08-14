Коронавірус другий день поспіль знайшли у рекордної кількості українців

Коронавірус другий день поспіль знайшли у рекордної кількості українцівhttps://racurs.ua/ua/n142462-koronavirus-drugyy-den-pospil-znayshly-u-rekordnoyi-kilkosti-ukrayinciv.htmlРакурс
Коронавірусом в Україні за минулу добу, 13 серпня, інфікувалася рекордна кількість людей — 1 тис. 732. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.
Це новий антирекорд, бо 12 серпня зафіксували 1 тис. 592 інфікування.
В лікарні за добу поклали з коронавірусом також рекордну кількість пацієнтів — 330. 13 серпня померли 19 пацієнтів і загальна кількість летальних випадків становить вже 2 тис. 11.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (205), Львівській (184), Одеській (160), Чернівецькій (154), Івано-Франківській (143), Рівненській (120) областях та у Києві (158).
Загалом в Україні з початку епідемії COVID-19 виявили у 87 тис. 872 людей, продовжують лікуватися 39 тис. 645 осіб.
У четвер, 13 серпня, Кабмін визначив нові «карантинні зони». Це зонування запрацює з понеділка, 17 серпня.