Проти санкцій США за “Північний потік 2” виступили 24 країни ЄС — новини світу

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Санкції США проти «Північного потоку 2» не підтримують у Європейському Союзі — 24 країни ЄС підписали ноту протесту, яка вимагає від Вашингтона припинити втручання у будівництво спільного з Росією газогону.

12 серпня відбувся демарш, ноту протесту проти американської санкційної політики передали до Державного департаменту. У демарші взяли участь 24 держави-члени ЄС, — цитує Welt слова євродипломата, пише «Європейська правда».

Раніше в Сенат США внесли законопроект, що передбачає додаткові санкції проти газогону «Північний потік 2». Санкції націлені на перешкоджання завершенню будівництва. Вони поширюватимуться на всіх, «хто так чи інакше залучений у прокладанні газогону».

Будівництво газопроводу по дну Балтійського моря між Росією і Німеччиною піддавалося критиці з боку багатьох європейських країн, однак ЄС виступає проти втручання США.

Так, лише три країни Євросоюзу не приєдналися до ноти протесту. Однак які це саме країни, наразі невідомо.

Ми дуже стурбовані зростаючим застосуванням санкцій США проти європейських компаній та інтересів. ЄС вважає екстериторіальне застосування санкцій порушенням міжнародного права, — йдеться у тексті ноти проти Вашингтона.



Нагадаємо, проект оборонного бюджету США передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку 2». Йдеться про застосування обмежень проти компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки газогону.

У «Газпромі» заявили, що проект реалізовано на 94%. Довжина «Північного потоку 2» становитиме понад 1,2 тис. км, очікувана пропускна здатність — 55 млрд куб. м газу в рік.