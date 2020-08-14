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Ракурс
Сибірську виразку виявили у мешканця Одещини — новини Одеси

Сибірську виразку виявили у мешканця Одещини

14 сер 2020, 09:00
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Сибірську виразку виявили на Одещині — захворювання лікарі підтвердили у мешканця населеного пункту Фараонівка на основі зібраних аналізів 13 серпня.

Лабораторно підтверджено захворювання на сибірську виразку у мешканця Саратського району, який перебуває в інфекційному відділенні Саратської центральної районної лікарні, — йдеться у повідомленні Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

В осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

3 серпня 2020 року у одного інфікованого сибіркою на Одещині підвищилася температура тіла, на гомілці утворилася виразка. Відомо, що хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу. 7 серпня він звернувся до сімейного лікаря.


Збудник сибірської виразки — нерухома велика паличкова бактерія Bacillus anthracis. Ця інфекційна хвороба є особливо небезпечною для тварин і людини. Людина інфікується або від зараженої тварини, або від контакту зі шкірою та шерстю. Середній інкубаційний період — 2−3 дні. Хвороба протікає блискавично, гостро. У перші години температура підвищується до 38−40°С і виникає слабкість.

Нагадаємо, торік у жовтні «сибірку» діагностували у дитини в Тернопільській області.

Джерело: Ракурс


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