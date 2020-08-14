Сибирскую язву обнаружили у жителя Одесчины

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Сибирскую язву обнаружили в Одесской области — заболевание врачи подтвердили у жителя населенного пункта Фараоновка на основе собранных анализов 13 августа.

Лабораторно подтверждено заболевание сибирской язвой у жителя Саратского района, находящегося в инфекционном отделении Саратской центральной районной больницы, — говорится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

3 августа 2020 года у одного инфицированного сибирской язвой в Одесской области повысилась температура тела, на голени образовалась язва. Известно, что больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. 7 августа он обратился к семейному врачу.

Возбудитель сибирской язвы — неподвижная большая бактерия Bacillus anthracis. Эта инфекционная болезнь особенно опасна для животных и человека. Человек инфицируется или от зараженного животного, или от контакта с кожей и шерстью. Средний инкубационный период — 2−3 дня. Болезнь протекает молниеносно, остро. В первые часы температура повышается до 38−40°С и возникает слабость.

Напомним, в октябре прошлого года «сибирскую язву» диагностировали у ребенка в Тернопольской области.