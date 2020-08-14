Против санкций США за «Северный поток 2» выступили 24 страны ЕС

https://racurs.ua/n142463-protiv-sankciy-ssha-za-severnyy-potok-2-vystupili-24-strany-es.html

Ракурс

Санкции США против «Северного потока 2» не поддерживают в Европейском Союзе — 24 страны ЕС подписали ноту протеста, которая требует от Вашингтона прекратить вмешательство в строительство общего с Россией газопровода.

12 августа состоялся демарш, ноту протеста против американской санкционной политики передали в Государственный департамент. В демарше приняли участие 24 страны-члены ЕС, — цитирует Welt слова евродипломата, пишет «Европейская правда».

Ранее в Сенат США внесли законопроект, предусматривающий дополнительные санкции против газопровода «Северный поток 2». Санкции нацелены на препятствование завершению строительства. Они будут распространяться на всех, «кто так или иначе вовлечен в прокладку газопровода».

Строительство газопровода по дну Балтийского моря между Россией и Германией подвергалось критике со стороны многих европейских стран, однако ЕС выступает против вмешательства США.

Так, только три страны Евросоюза не поддержали ноту протеста. Однако список этих стран пока неизвестен.

Мы очень обеспокоены растущим применением санкций США против европейских компаний и интересов. ЕС считает экстерриториальное применение санкций нарушением международного права, — говорится в тексте ноты против Вашингтона.



Напомним, проект оборонного бюджета США предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока 2». Речь идет о применении ограничений против компаний, которые будут способствовать продаже, аренде или предоставлению судов для прокладки газопровода.

В «Газпроме» заявили, что проект реализован на 94%. Длина «Северного потока 2» составит более 1,2 тыс. км, ожидаемая пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год.