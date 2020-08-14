Коронавирус второй день подряд нашли у рекордного числа украинцев, фото — Лига

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Ракурс

Коронавирусом в Украине за минувшие сутки, 13 августа, заразилось рекордное число людей — 1 тыс. 732. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Это новый антирекорд, ведь 12 августа зафиксировали 1 тыс. 592 инфицирования.

В больницы за сутки положили с коронавирусом также рекордное число пациентов — 330. 13 августа умерли 19 пациентов и общее количество летальных случаев составляет уже 2 тыс. 11.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Харьковской (205), Львовской (184), Одесской (160), Черновицкой (154), Ивано-Франковской (143), Ровенской (120) областях и в Киеве (158).

Всего в Украине с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 87 тыс. 872 граждан, продолжают лечиться 39 тыс. 645 человек.

В четверг, 13 августа, Кабмин определил новые «карантинные зоны». Это зонирование заработает с понедельника, 17 августа.