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Карантин в Киеве снова усиливают — возвращаются маски и паспорта, фото — КМДА
Карантин в Киеве снова усиливают — возвращаются маски и паспортаhttps://racurs.ua/n142472-karantin-v-kieve-snova-usilivaut-vozvraschautsya-maski-i-pasporta.htmlРакурс
Карантин в Киеве усиливают с 17 августа. Столица попала в «желтую» зону эпидемической опасности.
Мэр города Виталий Кличко объяснил, что карантин пришлось усилить, поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет сегодня 52,2%. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга 14 августа.
В Киеве с 17 августа будут действовать такие ограничения и запреты:
- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;
- общественный транспорт может осуществлять перевозки исключительно в количестве мест для сидения.
Кличко сообщил на брифинге, что столица готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом.
Напомним, что коронавирус второй день подряд нашли у рекордного количества украинцев.
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