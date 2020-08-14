Карантин в Киеве снова усиливают — возвращаются маски и паспорта, фото — КМДА

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Карантин в Киеве усиливают с 17 августа. Столица попала в «желтую» зону эпидемической опасности.

Мэр города Виталий Кличко объяснил, что карантин пришлось усилить, поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет сегодня 52,2%. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга 14 августа.

В Киеве с 17 августа будут действовать такие ограничения и запреты:

пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

общественный транспорт может осуществлять перевозки исключительно в количестве мест для сидения.

Кличко сообщил на брифинге, что столица готовит медучреждения второй волны для приема и лечения больных коронавирусом.

Напомним, что коронавирус второй день подряд нашли у рекордного количества украинцев.