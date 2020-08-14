Трансляция государственного канала. Скриншот: Onliner

https://racurs.ua/n142473-moskovskie-kuklovody-otvetstvenny-za-protesty-belarusi-zayavili-v-shtabe-babariko-video.html

Ракурс

Протесты в Беларуси, которые вспыхнули после объявления результатов президентских выборов, пытаются остановить представители власти.

Государственный телеканал «Беларусь 1» показал интервью с координатором штаба Виктора Бабарико Юрием Воскресенским. На видео координатор «раскаивается» из-за связи с московскими «кукловодами». Соответствующее видео опубликовало БЕЛТА.





По словам мужчины, в июне с ним связались московские политологи Дмитрий Болкунец и Андрей Суздальцев. Он отметил, что именно они занимаются вопросами Беларуси в Кремле. В ходе разговора представители Москвы якобы предложили координатору передавать им информацию из открытых источников.

Позже состоялась еще одна встреча, в ходе которой один из политологов «высказывал намерения дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Беларуси накануне выборов».

Воскресенский заявил, что политолог достал при встрече 30 тыс. российских рублей и отдал их «на демократию». Также он посоветовал купить на эти деньги лазерные указки для протестов.

На видео мужчина признается, что решил обратиться с повинной в КГБ после того, как увидел, во что переросли уличные протесты. Он рассказал правоохранителям о том, что его использовали «московские кукловоды».

Отметим, что на видео, которое транслировал телеканал, показывают удостоверение Службы безопасности Украины (СБУ). В удостоверение вложена «визитка» Степана Бандеры.









В свою очередь люди, которые лично знают Воскресенского, отмечают, что его речь на видео заторможена и звучит странно. Подозревается, что «раскаяние» из координатора штаба Бабарико могли выбить.

Напомним, ранее мы сообщали, что белорусов начали выпускать из СИЗО. Многие задержанные рассказывают о зверских избиениях и издевательствах со стороны силовиков.