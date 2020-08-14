Шестой день протестов в Беларуси: бастуют метро, ​​АЭС, врачи и музыканты, фото - tut.by

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Протесты в Беларуси продолжаются уже шестой день. Если в предыдущие дни оппозиционные настроения выливались в основном в создание человеческих цепей солидарности, то два дня подряд в стране продолжаются массовые забастовки.

14 августа бастует еще большее количество предприятий: одни прекратили работу на несколько часов, на других проходят митинги рабочих.

Бастует несколько десятков заводов и фабрик, медики, работники культуры, женщины, а также работники метро, ​​Белорусской атомной электростанции. На улицу вышли даже сотрудники Минской филармонии. Утром 14 августа они выстроились возле филармонии в цепь солидарности. Прохожие благодарили музыкантов за гражданскую позицию.

В Гродно протестует мебельная фабрика, «Химволокно», в Островце начинается забастовка на Белорусской АЭС. Присоединились к протесту работники БМЗ из Жлобино, что в Гомельской области.

В Минске бастуют медики, электротехнический завод им. В. И. Козлова, а также работники ТЭЦ-4 и метро. Видео очевидцы публикуют в соцсетях. Протестующие скандируют: «Иди!».

На акцию протеста также вышли медики городских больниц в Минске. На «Гродно Азоте» работники требуют от власти выпустить всех задержанных заключенных. К ним пришел мэр города.

Лозунги пятого дня массовых протестных акций, спровоцированных несогласием их участников с официальными итогами выборов президента, были направлены против насилия. Как и накануне, милиция и военные воздержались от жесткого разгона. О массовых задержаниях также не сообщалось. Кроме того, несколько представителей милиции извинились за насилие.

Большинство акций проходили в формате «цепей солидарности» — демонстранты и рабочие заводов выстраивались в живые цепи с белыми цветами или плакатами в поддержку жертв милицейского насилия.