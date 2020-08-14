Шостий день протестів у Білорусі: страйкують метро, АЕС, лікарі і музиканти, фото — tut.by

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Протести у Білорусі тривають вже шостий день. Якщо у попередні дні опозиційні настрої виливалися в основному у створення людських ланцюгів солідарності, то два дні поспіль в країні почалися масові страйки.

14 серпня страйкує ще більша кількість підприємств: одні припинили роботу на кілька годин, на інших відбуваються мітинги.

Страйкує декілька десятків заводів і фабрик, медики, працівники культури, жінки, а також працівники метро, Білоруської атомної електростанції. На вулицю вийшли навіть співробітники Мінської філармонії. Вранці 14 серпня вони вишикувалися біля філармонії в ланцюг солідарності і проти насильства. Перехожі дякували музикнатамза громадянську позицію.

В Гродно протестує меблева фабрика, «Хімволокно», в Островці розпочинається страйк на Білоруській АЕС. Долучилися до протесту працівники БМЗ зі Жлобино, що в Гомельській області.

У Мінську страйкують медики, електротехнічний завод ім. В. І. Козлова, а також працівники ТЕЦ-4 і метро. Відео очевидці публікують в соцмережах. Протестувальники скандують: «Іди!».

На акцію протесту також вийшли медики міських лікарень в Мінську. На «Гродно Азоті» працівники вимагають від влади випустити всіх затриманих ув’язнених. До них прийшов мер міста.

П’ятий день масових протестних акцій, спровокованих незгодою їх учасників з офіційними підсумками виборів президента. На цей раз основні їхні гасла були спрямовані проти насильства. Як і напередодні, міліція і військові утрималися від жорсткого розгону. Про масові затримання також не повідомлялося. Крім того, декілька представників міліції вибачилися за насильство.

Більшість акцій проходили в форматі «ланцюгів солідарності» — демонстранти і робітники заводів шикувалися в живі ланцюги з білими квітами або кульками і плакатами на підтримку жертв міліцейського насильства.