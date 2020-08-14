Более 10 тыс. киевлян заболели коронавирусом. Фото: pixabay

https://racurs.ua/n142474-bolee-10-tys-kievlyan-zaboleli-koronavirusom-dannye-po-rayonam-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве подкосил еще 158 человек за последние сутки. Всего в столице Украины уже 10 тыс. 160 больных коронавирусом. За сутки заболели и четверо медиков, а 28 пациентов госпитализировали.

За последние сутки также умер один больной, а за весь период пандемии вирус убил 150 киевлян. Об этом во время онлайн-брифинга 14 августа рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за сутки заболели:

81 женщина в возрасте от 18 до 85 лет;

72 мужчины в возрасте от 18 до 91 года;

две девушки двух и 16 лет

трое мальчиков от одного до 12 лет.

Больше всего больных зарегистрировали в Дарницком районе столицы — 37. Кроме того, коронавирус диагностировали:

в Оболонском и Соломенском районах — по 23 случая;

в Днепровском районе — 21 новый больной.

В то же время за прошедшие сутки выздоровели 38 пациентов. За весь период пандемии коронавирус преодолели 3 тыс. 316 киевлян.

Как сообщалось, в Украине 14 августа стало известно об очередном коронавирусном рекорде — за сутки заболели более 1 тыс. 700 украинцев. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Харьковской области. Всего в Украине коронавирус подтвердили почти у 88 тыс. человек.