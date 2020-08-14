Российским «Дровосеком» пугают США

https://racurs.ua/n142475-rossiyskim-drovosekom-pugaut-ssha.html

Ракурс

О появлении «Дровосека» — российского интернет-вируса, который поражает компьютеры на базе операционной системы Linux — рассказало Федеральное бюро расследований и Агентство по нацбезопасности США. Linux обычно используют в инфраструктуре компьютерных серверов.

Новый российский вирус, по данным американских ФБР и АНБ, взяло на вооружение Главное управление разведки РФ. Кодовое название этого хакерского инструмента — «Дровосек», пишет Reuters.

Системы Linux широко используются в системах нацбезопасности, Министерстве обороны и военно-промышленной базе США, а также в более широкой сфере кибербезопасности в целом. Вредоносная программа может иметь широкое распространение, если специалисты по защите от вирусов не начнут принимать необходимые меры для ее выявления и нейтрализации, — отметил главный операционный директор Управления кибербезопасности АНБ Кеппел Вуд.



ФБР связывает «Дровосека» с 85-м Главным центром специальной службы (ГЦСС), расположенным в воинской части № 26165. Ранее ГЦСС сотрудничала с хакерами, ответственными за взлом серверов Демократической партии в 2016 году.

Информация о вирусе обнародована в техническом отчете ФБР о хакерских операциях России накануне президентских выборов в США 2020 года.