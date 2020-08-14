Бійню в Білорусі Зеленський назвав «ексцесами»https://racurs.ua/ua/n142479-biynu-v-bilorusi-zelenskyy-nazvav-ekscesamy.htmlРакурс
Протести в Білорусі вперше за кілька днів прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зробив акцент на звільненні українських громадян, а про ситуацію з протестами і виборами президента висловився надзвичайно обтічно.
При цьому Зеленський назвав побиття людей та масові затримання у Білорусі «ексцесами».
Білорусь, зрозуміло, зараз сильно страждає. Шукає рішення та вихід з дуже непростої ситуації. Кожного дня трапляються ексцеси, — написав глава держави у Фейсбук.
Він також повідомив про звільнення із СІЗО українців Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького і Оксани Альошиної.
За його словами, тривають перемовини щодо звільнення Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі у Бресті.
Нагадаємо, що Зеленський прокоментував бійню в Білорусі на початку цього тижня. Тоді глава держави закликав колегу, Олександра Лукашенка, відмовитися від вуличного насильства і поводитися толерантно. Зеленський заявив, що тільки демократичний підхід дозволить Мінську знайти вихід із кризи.