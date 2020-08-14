Бійню в Білорусі Зеленський назвав "ексцесами", фото — ТСН

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Ракурс

Протести в Білорусі вперше за кілька днів прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зробив акцент на звільненні українських громадян, а про ситуацію з протестами і виборами президента висловився надзвичайно обтічно.

При цьому Зеленський назвав побиття людей та масові затримання у Білорусі «ексцесами».

Білорусь, зрозуміло, зараз сильно страждає. Шукає рішення та вихід з дуже непростої ситуації. Кожного дня трапляються ексцеси, — написав глава держави у Фейсбук.

Він також повідомив про звільнення із СІЗО українців Євгена Васильєва, Костянтина Рєуцького і Оксани Альошиної.

За його словами, тривають перемовини щодо звільнення Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі у Бресті.

Нагадаємо, що Зеленський прокоментував бійню в Білорусі на початку цього тижня. Тоді глава держави закликав колегу, Олександра Лукашенка, відмовитися від вуличного насильства і поводитися толерантно. Зеленський заявив, що тільки демократичний підхід дозволить Мінську знайти вихід із кризи.